Жителей затопленного Оренбуржья освободят от налогов Губернатор Паслер: пострадавших от паводка оренбуржцев освободят от налогов

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Бизнес и физические лица в зоне подтопления в Оренбуржье либо полностью освободят от уплаты налогов, либо уменьшат их в 5-6 раз, передает ТАСС. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с прессой. 12 марта на заседании местного Законодательного собрания будет решаться вопрос о перераспределении регионального бюджета для восстановления после стихийного бедствия.

В ближайшие дни внесу ряд законов Оренбургской области касательно подтопленных территорий. Мы будем освобождать от налогов бизнес и физических лиц в зоне подтопления либо на 100%, либо сокращать в пять-шесть раз, чтобы существенно снизить нагрузку, — сказал Паслер.

Портал «Урал56.Ру» разъяснял, что жители Орска и бизнес, пострадавшие от прорыва дамбы и разлива Урала, могут получить страховые выплаты от АО «СОГАЗ». В компании подтвердили, что готовы предоставить выплаты после всех процедур со стороны надзорных органов, которые признают прорыв дамбы страховым случаем. При это придется доказать, что подтопление произошло из-за прорыва дамбы, а не из-за половодья. Размер возмещения в случае причинения вреда имуществу физлиц составляет до 750 тысяч рублей, юридических лиц — до 1 млн. Объем выплаты будет определятся в зависимости от реального ущерба.

До этого глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что компенсация на ремонт и восстановление жилья, разрушенного паводком в Оренбургской области, будет рассчитана в объеме семь тысяч рублей за квадратный метр. Он добавил, что в некоторых регионах присутствует еще и внебюджетная поддержка. Всего, согласно данным правительства региона, стихия затронула 79 населенных пунктов. Подтопленными оказались 12 817 жилых домов.