Минстрой России совместно с Минприроды проведут обследование о причине прорыва дамбы в Орске, сообщил министр строительства Ирек Файзуллин. Таким образом он прокомментировал версию, что сооружение могли повредить грызуны. Глава Минстроя отметил, что на дамбу обрушилась нагрузка в 10 метров воды, он призвал дождаться результатов исследования, передает РИА Новости.

Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как что прогрызли. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метра, по факту у нас 10 пришло [воды]. То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила... поэтому мы, давайте, разберемся внимательно все, кому положено, и потом результаты скажем, — заявил Файзуллин.