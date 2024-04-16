Мэр Орска назвал причину переезда сына в Саудовскую Аравию Мэр Орска Козупица: сын переехал в Саудовскую Аравию по работе

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Мэр Орска Василий Козупица объяснил проживание своего сына Николая в Саудовской Аравии приглашением на работу. По его словам, жизнь за рубежом тоже «не мед» из-за сложного климата, видеообращение градоначальника опубликовало региональное издание «Урал56.Ру».

Мой сын уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко и сложный климат. Я горжусь тем, что мои дети добиваются всего сами, — подчеркнул Козупица, комментируя расследование о своем наследнике.

Накануне Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) представил видеорасследование, в котором рассказал, что Николай Козупица в октябре 2022 года покинул Россию и переехал в Саудовскую Аравию вместе с семьей. Кроме этого, сын мэра Орска месяц назад обосновался в городе Дубае, где купил недвижимость.

Ранее были раскрыты доходы уехавшего из России шоумена, продюсера и актера Александра Цекало. За 2024 год он заработал 3,8 млрд рублей, писало издание KP.RU. По данным СМИ, переехавший в Соединенные Штаты артист является учредителем сразу семи фирм, зарегистрированных в РФ.