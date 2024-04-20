Стало известно о нормализации ситуации с паводком в Орске Власти Оренбургской области сообщили о нормализации ситуации с паводком в Орске

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Ситуация с паводком в оренбургском Орске нормализуется, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. По данным властей, подтопленными остаются 1714 жилых домов, из опасных зон эвакуированы свыше 2,5 тысячи человек.

В Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы 2557 человек, в том числе 801 ребенок, — говорится в сообщении.

Жительница Орска Ольга ранее сообщила NEWS.ru, что во время работ по устранению последствий паводка начали находить тела утонувших людей. По словам женщины, во время наводнения утонул ее близкий друг.

Она пояснила, что в зависимости от района ситуация в городе обстоит по-разному: в одних районах вода частично ушла, а затопленными остаются только подвалы и погреба, в других — под водой остаются целые улицы. В месте, где женщина раньше жила, дома затоплены по самую крышу.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность в том, что жителей Оренбургской области, которые самостоятельно построили дамбу для защиты от паводка, никто не будет штрафовать. Он отметил, что это была вынужденная мера, люди пытались спасти себя и своих близких в условиях чрезвычайной ситуации.