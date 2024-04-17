Жительница Орска: после паводка в городе начали находить утонувших Жительница Орска: в городе после паводка стали находить утопленников

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Обстановка во время эвакуации жителей

Тела утонувших людей начали находить в Орске во время работ по устранению последствий паводка, рассказала NEWS.ru местная жительница Ольга. По словам женщины, во время наводнения утонул ее близкий друг.

Стали разгребать последствия паводка, и выяснилось, что есть утонувшие люди, о которых нам почему-то не говорят. Вот 17 апреля были похороны молодого человека, который утонул во время наводнения, — поделилась собеседница NEWS.ru.

Ольга рассказала, что в зависимости от района ситуация в городе обстоит по-разному: в одних районах вода частично ушла, а затопленными остаются только подвалы и погреба, в других — под водой остаются целые улицы. В месте, где женщина раньше жила, дома затоплены по самую крышу.

Жилища людей разрушены практически полностью, все, что было нажито, уничтожено полностью — то есть восстановлению это не подлежит, — добавила орчанка.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность в том, что жителей Оренбургской области, которые самостоятельно построили дамбу для защиты от паводка, никто не будет штрафовать. Он отметил, что это была вынужденная мера, люди пытались спасти себя и своих близких в условиях чрезвычайной ситуации.