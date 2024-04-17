В ГД призвали не трогать жителей села под Оренбургом за построенную дамбу Депутат Милонов вступился за построивших дамбу жителей села под Оренбургом

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал вынужденной мерой действия жителей села в Оренбургской области, которые спасали свои дома от подтопления возведением импровизированной дамбы. В беседе с NEWS.ru парламентарий заверил, что никаких штрафов не будет.

Я уверен, их никто не оштрафует. Люди спасают свою жизнь, своих близких в чрезвычайной ситуации. Это то же самое, что, спасаясь от грабителя, бросить в него вазу. Это вынужденная мера, действия при чрезвычайном положении в стихийном бедствии. Пусть эти люди не опасаются, если они это сделали именно для спасения жизни, — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что жители тонущего поселка Оренбуржья самостоятельно возвели дамбу длиной 1,5 км, чем спасли дома и имущество. Однако административный кодекс предполагает серьезный штраф за самовольное строительство гидротехнических сооружений. В Минприроды РФ заявляли, что действия сельчан противоречат закону, который требует согласования подобных проектов. Как утверждают в ведомстве, построенные добровольцами дамбы в затапливаемых регионах России могут оказаться не только бесполезными, но и нанести вред.