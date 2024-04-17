В Минприроды не оценили стремление людей спасти тонущие дома Минприроды: самовольно построенные дамбы могут только навредить

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Строительство защитной насыпи

Построенные добровольцами дамбы в затапливаемых регионах России могут оказаться не только бесполезными, но и нанести вред, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Минприроды РФ. Там отметили, что возведение дамб осуществляется с соблюдением требований безопасности территорий, учитывая сложные технические детали и инженерные расчеты, как этого требует закон.

Из-за расположения, сужающего пойменное пространство, локально может произойти повышение уровней воды при прохождении половодья и паводков, — сообщили в ведомстве.

Из-за наводнения жители одного из поселков Оренбургской области самостоятельно возвели дамбу длиной 1,5 км и спасли дома и имущество. Однако административный кодекс предполагает серьезный штраф за самовольное строительство гидротехнических сооружений.

Ранее в администрации Курганской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана поднялся на 20 сантиметров, достигнув отметки 850 сантиметров. Также продолжается повышение уровня воды в реке в Кетовском округе.

До этого депутат Государственной думы от Оренбургской области Нина Останина заявила, что говорить о возвращении жителей Орска в дома после наводнения преждевременно. По ее словам, вода постепенно уходит, но она проникла глубоко в землю и успела вымыть значительный слой, а также затронула кладбища и скотомогильники.