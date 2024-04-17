Власти раскрыли, на какой уровень поднялась вода в реке Тобол в Кургане Власти Курганской области: вода в реке Тобол поднялась на 20 сантиметров

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Разлив реки Тобол в районе Кургана

Уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана увеличился на 20 сантиметров за последние четыре часа, сообщили в пресс-службе администрации Курганской области. Там уточнили, что он достиг отметки в 850 сантиметров.

За последние четыре часа уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 20 см. На 17 апреля на 06:00 (04:00 мск) уровень составляет 850 см, — говорится в публикации.

Кроме того, продолжается повышение уровня воды в реке в Кетовском округе от 1 до 9 сантиметров. В районе нескольких населенных пунктов преодолена отметка в 10 метров. Жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа, включая нижнюю часть села Кетово, власти призвали незамедлительно покинуть опасные территории.

Ранее власти Курганской области предупредили, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана может подняться до 10 метров 82 сантиметров. На тот момент он составлял около семи метров. Была затоплена часть садовых некоммерческих товариществ.

До этого сообщалось, что в Кургане при отсыпке улиц песком от паводка оказался заблокированным дом на улице Галкинской, в котором проживают два человека с инвалидностью. По словам одного из жителей, пользующегося костылями, он не может вытащить лежачего инвалида из дома.