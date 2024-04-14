Два инвалида оказались заблокированными в доме из-за паводка в Кургане

Дом на улице Галкинской 85 в Кургане, в котором проживают два человека с инвалидностью, оказался заблокированным при отсыпке улиц песком от паводка. Мужчина, который пользуется костылями, пожаловался, что из-за насыпи он не сможет вытащить лежачего инвалида из дома, сообщает издание 7х7.

При этом, как пишет СМИ, улица не была включена в список районов, подверженных риску затопления, и местные жители не были предупреждены о проведении работ. На сайте администрации Кургана было указано, что на улице Галкинской «накапливается грунт для возможной отсыпки» в связи с паводком.

По данным издания, власти Кургана принимают меры для защиты города от возможного затопления. На улицах установлена водонапорная дамба, а также разложены мешки с песком. В некоторых населенных пунктах области уже произошло затопление, а в регионе водой были смыты два моста.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о сложной ситуации с подъемом воды в реке Тобол, которая прогнозируется в ночь на 15 апреля. По словам Шумкова, жителям подтопляемых территорий нужно уходить засветло. Он призвал собрать документы и ценные вещи и покидать дома.