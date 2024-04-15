Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана может превысить 10 метров Власти Кургана: вода в реке Тобол может подняться до 1082 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана может подняться до 10 метров 82 сантиметров, сообщила пресс-служба Курганской области со ссылкой на прогноз Национального центра МЧС России. В настоящее время этот показатель составляет около семи метров.

Это при том, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана всего около 7 метров, а прогноз Национального центра МЧС России говорит о том, что при худшем развитии ситуации возможно увеличение уровня воды до 10 м 82 см, — сказано в сообщении.

Власти региона подчеркнули, что уже затоплена часть садовых некоммерческих товариществ, жителей которых предупреждали о приходе воды и необходимости экстренной эвакуации. В ближайшее время может быть остановлено движение по улице Бурова-Петрова из-за переливов. Живущих в подтопляемой зоне курганцев призвали незамедлительно эвакуироваться.