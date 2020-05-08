Швыдкой назвал аморальными попытки приравнять СССР к фашистской Германии

https://static.news.ru/photo/53ab6c50-911c-11ea-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/Global Look Press

Нацизм — величайшее зло, которое принесла человечеству история ХХ века. Поэтому попытки приравнивать действия фашистской Германии и СССР недопустимы, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, «это пошло, я бы сказал так, аморально в каком-то смысле».

Те, кто пытается героизировать нацизм — просто мерзавцы, с моей точки зрения. Я не боюсь судебных исков, потому что надо называть вещи своими именами, — цитирует Швыдкого ТАСС.

Он отметил, что великая ценность, которая существует между народами России и Германии, — примирение и прощение.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин отверг претензии тех, кто приравнивает действия СССР в канун Второй мировой к агрессии нацистской Германии. Российский лидер заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за развязывание войны.