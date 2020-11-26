Штурм высказала свою версию череды скандалов вокруг Тарзана и Королёвой

https://static.news.ru/photo/aea3e2b0-3025-11eb-a481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Наталья Штурм прокомментировала очередной скандал вокруг Наташи Королёвой и её супруга, Сергея Глушко (Тарзана). По её словам, пиар вышел из-под контроля.

Ранее сообщалось, что Тарзан обратился в полицию из-за шантажа. Неизвестные требуют у него 2 млн рублей за нераспространение некой информации интимного характера. По мнению Штурм, это было задумано как часть пиар-компании, но что-то пошло не так, наверно, не договорились.

Тарзан отказался сниматься, но шоу-машина уже была запущена, уже были «подсмотренные» интимные съёмки пары, и решено было запускать без Тарзана, — цитирует её Пятый канал.

Штурм считает, что на шуме вокруг семейной драмы заработали все, кто хотел, не у дел остались только Королёва и Тарзан. Но волноваться, по её мнению, не стоит, таких историй на подходе много, карантин длинный и «show must go on» (шоу продолжается).

Ранее сообщалось, что Тарзан изменил Королёвой с актрисой Анастасией Шульженко. Об этом рассказывала и сама Королёва, которая после возвращения из отпуска обнаружила дома пропажу драгоценностей на 5 млн рублей. Глушко после этого признался, что приводил туда неких женщин, которые его обокрали.

Тарзан затем подтвердил, что имел связь с Шульженко, но заметил, что не виноват, так как его соблазнили.

Позже в программу «На самом деле» пришла актриса Ксения Чернова, заявившая о любовной связи с Тарзаном и даже показавшая фрагменты переписки с ним, сообщал NEWS.ru.