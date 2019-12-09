Фото: kruzenshternofficial/facebook.com

Юрист Илья Новиков, защищавший студента ВШЭ Егора Жукова, считает приговор своему подзащитному, как и все решения по «московскому делу», неправосудным и подлым. По его словам, условный срок — облегчение для семьи, но испытывать благодарность из-за этого неправильно.

Он отметил, что симпатизирует свободе слова и мысли Жукова, однако в речи приговорённого к трём годам условно не было экстремизма. Условный срок — облегчение для семьи Егора, но если кто-то...