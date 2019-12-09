https://static.news.ru/photo/88144bf4-192d-11ea-9637-fa163e074e61_660.jpgПарусники «Седов» и «Крузенштерн»Фото: kruzenshternofficial/facebook.com
Парусники «Крузенштерн» и «Седов» не смогли вовремя отправиться в кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы из-за штормового ветра в Калининграде. Об этом сообщила представитель Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА) Ирина Образцова.
Штормовой ветер не позволяет парусникам безопасно проследовать из порта Калининграда по морскому судоходному каналу в Балтийское море, чтобы начать плавание по маршруту экспедиции, — цитирует ТАСС Образцову.
Выход парусников из порта Калининграда из-за непогоды откладывается до утра 8 декабря.
Как сообщили в службе движения Калининградского морского канала, он закрыт для судоходства, поскольку вечером 7 декабря порывы ветра достигают скорости 20 м/с.
Ранее News.ru сообщал, что из порта Калининграда стартовала кругосветная экспедиция, посвящённая 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Барки «Седов» и «Крузенштерн» пройдут 100 тысяч морских миль, по пути они зайдут в порты Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании.