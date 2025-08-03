Шоколадное печенье с кабачком: нежная вкуснятина без овощного привкуса

Шоколадное печенье с кабачком — это удивительно нежное лакомство. Кабачок делает его невероятно воздушным, а шоколад дарит насыщенный вкус без намека на овощной привкус. Никто не угадает его состав!

Для приготовления натрите 1 небольшой молодой кабачок (около 200 г), отожмите лишний сок, смешайте с 100 г растопленного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцом и 1 ч. л. ванилина. В отдельной миске просейте 200 г муки, 3 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, добавьте 50 г шоколадных капель. Тесто получится густым, но липким — охладите его 30 минут в холодильнике. Сформируйте печенье ложкой, выложите на пергамент и выпекайте 15 минут при 180°C.

Готовое печенье поразит вас мягкой текстурой с тонкой хрустящей корочкой. Эта нежная вкуснятина порадует и взрослых, и детей.

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