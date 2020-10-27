Шнуров написал стихотворение об убийствах с расчленением в Петербурге

https://static.news.ru/photo/f69a951c-1821-11eb-b335-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров стихотворением отреагировал на убийство в Санкт-Петербурге, после которого преступник забрал себе палец жертвы.

Тело преподавательницы петербургского института с повреждением шеи и отрубленным пальцем было обнаружено 26 октября на улице Димитрова в Северной столице. По версии следствия, убийцей 34-летней женщины стал 36-летний геймер, дома у которого была обнаружена часть кисти руки убитой. Вероятно, преступник отрезал жертве палец, чтобы разблокировать её смартфон. Также известно, что геймер и преподавательница были близкими друзьями, передают «Невские Новости».

Если вас, дорогуша, не расчленят, значит, точно отрежут пальцы. Здесь, как в Англии, тоже есть шпили, ходят экскурсионные группы, раньше в Питере только лишь пили, а теперь пилят разные трупы, — отреагировал на происшествие музыкант в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, жительницу Санкт-Петербурга, которая убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире, освободили в зале суда сразу после вынесения приговора.