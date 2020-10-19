Расчленившую соседа женщину освободили сразу после приговора суда

https://static.news.ru/photo/e413dca6-1217-11eb-8495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Санкт-Петербурга, которая убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире, освободили в зале суда сразу после вынесения приговора.

Инцидент произошёл весной 2019 года. По данным следствия, женщина убила соседа из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Расчленив тело, она вывезла останки на Канонерский остров.

Первоначально ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину она признать отказалась и заявила в суде, что убила соседа, обороняясь. В итоге обвинение было переквалифицировано на убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ).

Обвинение просило приговорить женщину к 10 годам тюрьмы, но суд назначил ей наказание в 1,5 года лишения свободы и освободил из-за отбытия этого срока, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Москвы признался в убийстве и расчленении своей жены. Преступление было совершено в августе. Предполагается, что его причиной стала ссора между супругами.