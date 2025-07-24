Шаньги как у бабушки: старинный рецепт, который нельзя пропустить

Шаньги как у бабушки: старинный рецепт, который нельзя пропустить

Шаньги — это традиционная русская выпечка из пресного теста с несладкой начинкой, напоминающая ватрушки. В классическом варианте используются равные пропорции ржаной и пшеничной муки, а начинка чаще всего картофельная. Сегодня я расскажу, как приготовить шаньги по бабушкиному рецепту — просто, вкусно и по-домашнему.

Этот рецепт проверен временем и подходит даже новичкам. Готовые шаньги получаются мягкими внутри и с красивой румяной корочкой. Отлично подойдут к обеду или ужину с молоком, сметаной или любимыми кисломолочными продуктами.

Ингредиенты на 16 шанег

Пшеничная мука — 200 г

Ржаная мука — 200 г

Кефир — 200 мл

Яйца — 3 шт.

Растительное масло — 30 г

Сливочное масло — 70 г

Соль — 1,5 ч. л.

Картофель — 800 г

Как приготовить шаньги с картофелем

1. Подготовьте продукты

Вымойте картофель и яйца, отмерьте остальные ингредиенты.

2. Замесите пресное тесто

В глубокой миске просейте обе муки. Добавьте кефир, растительное масло, 1 яйцо, 0,5 ч. л. соли и 40 г сливочного масла (размягчённого или растопленного). Вымесите тесто до однородности. Накройте и оставьте на 15–20 минут.

3. Приготовьте картофельную начинку

Очистите картофель, крупные клубни разрежьте. Отварите в подсоленной воде до мягкости — около 20–25 минут. Слейте воду.

4. Сделайте пюре

Добавьте к горячему картофелю 1 яйцо и 30 г сливочного масла, быстро разомните в однородное пюре. Попробуйте на соль и при необходимости добавьте.

5. Формируем шаньги

От теста отрежьте кусочек весом около 40 г, раскатайте в круг диаметром примерно 10 см. В центр выложите картофельное пюре. Защипните края, формируя бортики.

6. Выпекайте

Выложите шаньги на противень с пергаментом. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

7. Подача

Подавайте горячими с молоком, сметаной или любимыми кисломолочными продуктами.

Этот рецепт — простой способ ощутить вкус настоящей домашней выпечки, которую готовила бабушка. Попробуйте — и пусть шаньги станут вашим любимым семейным блюдом!

Иногда так хочется устроить себе маленький праздник — вот просто взять и запечь дома настоящую итальянскую «Четыре сыра». Ароматная, тянущаяся, с хрустящей корочкой — я такое баловство разрешаю себе без капли вины.