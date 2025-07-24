Шаньги как у бабушки: старинный рецепт, который нельзя пропустить

Шаньги — это традиционная русская выпечка из пресного теста с несладкой начинкой, напоминающая ватрушки. В классическом варианте используются равные пропорции ржаной и пшеничной муки, а начинка чаще всего картофельная. Сегодня я расскажу, как приготовить шаньги по бабушкиному рецепту — просто, вкусно и по-домашнему.
Этот рецепт проверен временем и подходит даже новичкам. Готовые шаньги получаются мягкими внутри и с красивой румяной корочкой. Отлично подойдут к обеду или ужину с молоком, сметаной или любимыми кисломолочными продуктами.
Ингредиенты на 16 шанег
- Пшеничная мука — 200 г
- Ржаная мука — 200 г
- Кефир — 200 мл
- Яйца — 3 шт.
- Растительное масло — 30 г
- Сливочное масло — 70 г
- Соль — 1,5 ч. л.
- Картофель — 800 г
Как приготовить шаньги с картофелем
1. Подготовьте продукты
Вымойте картофель и яйца, отмерьте остальные ингредиенты.
2. Замесите пресное тесто
В глубокой миске просейте обе муки. Добавьте кефир, растительное масло, 1 яйцо, 0,5 ч. л. соли и 40 г сливочного масла (размягчённого или растопленного). Вымесите тесто до однородности. Накройте и оставьте на 15–20 минут.
3. Приготовьте картофельную начинку
Очистите картофель, крупные клубни разрежьте. Отварите в подсоленной воде до мягкости — около 20–25 минут. Слейте воду.
4. Сделайте пюре
Добавьте к горячему картофелю 1 яйцо и 30 г сливочного масла, быстро разомните в однородное пюре. Попробуйте на соль и при необходимости добавьте.
5. Формируем шаньги
От теста отрежьте кусочек весом около 40 г, раскатайте в круг диаметром примерно 10 см. В центр выложите картофельное пюре. Защипните края, формируя бортики.
6. Выпекайте
Выложите шаньги на противень с пергаментом. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета.
7. Подача
Подавайте горячими с молоком, сметаной или любимыми кисломолочными продуктами.
Этот рецепт — простой способ ощутить вкус настоящей домашней выпечки, которую готовила бабушка. Попробуйте — и пусть шаньги станут вашим любимым семейным блюдом!
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