Шанежки с картошкой и грибами: просто, сытно, по-домашнему! Хит на завтрак!

Шанежки с картошкой и грибами: просто, сытно, по-домашнему! Хит на завтрак!

Шанежки с картошкой и грибами — душевная русская выпечка, которая пахнет детством и домашним уютом. Это не просто пирожки, а целая традиция: мягкое тесто, ароматная начинка и обязательная сметанная смазка сверху для румяной корочки. Картофель делает их сытными, грибы добавляют глубину вкуса, а сливочное масло — ту самую нежность, ради которой стоит замесить тесто. Идеально к чаю, супу или просто как самостоятельная закуска.

Для теста смешайте 500 г муки, 120 г мягкого сливочного масла, 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны и 0,5 ст. молока, замесите эластичное тесто. Для начинки отварите 500 г картофеля, разомните в пюре. Обжарьте 600 г грибов с 1 луковицей до золотистости, смешайте с картошкой, добавьте зелень, соль и специи. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, разложите начинку, оставляя края открытыми. Смажьте шанежки взбитым яйцом и выпекайте 25 минут при 180 °C. Готовые пирожки смажьте сметаной или топлёным маслом.

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