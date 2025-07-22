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22 июля 2025 в 16:10

Шампиньоны, запеченные с сыром и чесноком, — 15 минут, и все готово

Шампиньоны в духовке: простой рецепт Шампиньоны в духовке: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибы, сыр и чеснок — трио, которое не подводит. Эта закуска готовится за считаные минуты, а исчезает со стола еще быстрее. А главное — все предельно просто.

Для начала очистите 500 г грибов: снимите кожицу, аккуратно выньте ножки, чтобы получились «чашечки». Шляпки слегка подсолите и тут же кладите на противень, предварительно покрытый ковриком для выпечки или пергаментом. А вот ножки надо нарезать мелко и поджарить на сливочном масле вместе с измельченным чесноком.

Закиньте к грибной смеси 100 г тертого сыра (советуем брать твердый) и 1–2 ложки сметаны. Перемешайте — получится густая и ароматная начинка. Этой массой аккуратно наполните шляпки грибов. Посыпьте сверху еще немного сыра для золотистой корочки.

Запекайте в разогретой духовке при 180 °C около 15 минут, пока сыр не подрумянится. Ешьте грибы горячими. Можете посыпать зеленью.

  • Совет: для пикантности добавьте в начинку щепотку мускатного ореха или каплю соевого соуса.

Посмотрите рецепт пиццы на наливном тесте за 30 минут.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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