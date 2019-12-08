https://static.news.ru/photo/63004990-19b3-11ea-b27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Kai/Xinhua/Global look Press

Якутский шаман Александр Габышев возобновил свой поход в Москву. Его сопровождают два человека и четыре собаки.

Действие меры пресечения в виде подписки о невыезде, избранной Габышеву ранее, прекратилось. Каких-либо обвинений ему не предъявлено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова и адвоката шамана Ольгу Тимофееву.

Габышев идёт в столицу с целью «изгнания Путина» и восстановления народовластия. При этом он подчёркивает, что его акция носит мирный характер. В сентябре он был задержан на трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что защита шамана попыталась оспорить возбуждение дела, но Верховный суд Якутии оставил апелляцию без удовлетворения.