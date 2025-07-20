Семья подсела на эту вкуснятину! Хрустящие лепешки на завтрак и на перекус!

Семья подсела на эту вкуснятину! Хрустящие лепешки на завтрак и на перекус!

Кабачковые лепешки с сыром — хрустящее удовольствие за 10 минут! Эти золотистые лепешки стали настоящим спасением для моих летних завтраков и ужинов. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с аппетитной сырной корочкой — они исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их приготовить!

Молодые кабачки (2 средних) натираем на крупной терке, слегка подсаливаем и оставляем на 5 минут, затем отжимаем лишний сок. В миске смешиваем кабачки с 2 яйцами, 100 г натертого сыра, 3 ст. л. муки и щепоткой соли. Тесто должно напоминать густую сметану.

Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжариваем на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Секрет хрустящей корочки — не накрывать сковороду крышкой!

Подаем сразу же, пока лепешки горячие. Они хороши сами по себе, но с ломтиком слабосоленой семги или ложкой сметаны — просто объедение! А если добавить в тесто мелко нарезанный укроп или зеленый лук, получится еще ароматнее.

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро накормить семью чем-то вкусным и полезным. Кабачки дают сочность, сыр — насыщенный вкус, а хрустящая корочка добавляет удовольствия. Обязательно попробуйте — эти лепешки станут и вашей любимой летней традицией!

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