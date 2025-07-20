Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 08:40

Семья подсела на эту вкуснятину! Хрустящие лепешки на завтрак и на перекус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые лепешки с сыром — хрустящее удовольствие за 10 минут! Эти золотистые лепешки стали настоящим спасением для моих летних завтраков и ужинов. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с аппетитной сырной корочкой — они исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их приготовить!

Молодые кабачки (2 средних) натираем на крупной терке, слегка подсаливаем и оставляем на 5 минут, затем отжимаем лишний сок. В миске смешиваем кабачки с 2 яйцами, 100 г натертого сыра, 3 ст. л. муки и щепоткой соли. Тесто должно напоминать густую сметану.

Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжариваем на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Секрет хрустящей корочки — не накрывать сковороду крышкой!

Подаем сразу же, пока лепешки горячие. Они хороши сами по себе, но с ломтиком слабосоленой семги или ложкой сметаны — просто объедение! А если добавить в тесто мелко нарезанный укроп или зеленый лук, получится еще ароматнее.

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро накормить семью чем-то вкусным и полезным. Кабачки дают сочность, сыр — насыщенный вкус, а хрустящая корочка добавляет удовольствия. Обязательно попробуйте — эти лепешки станут и вашей любимой летней традицией!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

лепешки
завтраки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Максимально зашкварный»: на Украине объяснили новую должность Умерова
Свыше сотни самолетов приземлились в других аэропортах России
Крыжовник по-царски: готовим изумрудное варенье
В России зафиксировали резкий рост цен на пиво в розлив
В Госдуме бьют тревогу из-за игр по расчеловечиванию детей
Экс-главу белгородского Минстроя отправили в СИЗО
Появились кадры, снятые за пару минут до жесткой посадки вертолета на Алтае
В приграничном регионе расследуют дело о хищениях при фортификации
Солд-аут и новая песня Захаровой: яркие фото первого дня VK Fest
Россияне смогут сохранить некоторые самовольные постройки
Поддерживающей ВСУ правнучке летчика Чкалова грозит новое уголовное дело
Как бороться с колорадским жуком на участке и спасти урожай картофеля
Украину заподозрили в сговоре с США против России
«Крутой ублюдок»: Тим Цзю не смог отобрать у Фундоры пояс WBO
В Москве ответили на предложение Киева о переговорах
Раскрыто, какие продукты нужно исключить из меню тревожным людям
Боец из России проиграл на турнире UFC 318 в Луизиане
«Изменять недопустимо»: Лукинский о браке в 45 лет, Петросяне, «Аншлаге»
ВС России окружают Константиновку: новости СВО на утро 20 июля
ВСУ несут большие потери на одном из ключевых направлений
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.