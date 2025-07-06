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06 июля 2025 в 08:27

Сельдь в духовке: когда картошка дружит с рыбкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, я открыла для себя удивительную вещь — свежая селедка в духовке получается ничуть не хуже соленой! Это блюдо стало настоящим открытием в моей кулинарной книге.

Особенно хороша донская селедка — нежная, ароматная, с едва уловимой сладостью. А в компании с картошкой и лимоном она просто бесподобна!

Ингредиенты

  • Свежая селедка — 2 шт.
  • Картофель — 250 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Тимьян сушеный — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Сначала подготовьте рыбу — очистите, удалите жабры, промойте и обсушите. Картошку нарежьте дольками, посолите, поперчите и отправьте в духовку на 15 минут при 200 °C.

Тем временем слегка обжарьте селедку до золотистой корочки. Выложите рыбу к почти готовой картошке, украсьте дольками лимона и запекайте еще 15 минут. Получается удивительно гармоничное блюдо — нежная рыба, ароматная картошка и приятная кислинка лимона!

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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