Сельдь в духовке: когда картошка дружит с рыбкой!

Сельдь в духовке: когда картошка дружит с рыбкой!

Знаете, я открыла для себя удивительную вещь — свежая селедка в духовке получается ничуть не хуже соленой! Это блюдо стало настоящим открытием в моей кулинарной книге.

Особенно хороша донская селедка — нежная, ароматная, с едва уловимой сладостью. А в компании с картошкой и лимоном она просто бесподобна!

Ингредиенты

Свежая селедка — 2 шт.

Картофель — 250 г

Лимон — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Тимьян сушеный — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Сначала подготовьте рыбу — очистите, удалите жабры, промойте и обсушите. Картошку нарежьте дольками, посолите, поперчите и отправьте в духовку на 15 минут при 200 °C.

Тем временем слегка обжарьте селедку до золотистой корочки. Выложите рыбу к почти готовой картошке, украсьте дольками лимона и запекайте еще 15 минут. Получается удивительно гармоничное блюдо — нежная рыба, ароматная картошка и приятная кислинка лимона!

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