Счётная палата признала провал программ по повышению уровня жизни в сёлах

https://static.news.ru/photo/91f024a6-8d6f-11eb-bc3d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата (СП) РФ проверила ход реализации государственных программ, призванных улучшить качество жизни в сельской местности. Ведомство пришло к выводу, что поставленная задача не была выполнена.

Всего на мероприятия по развитию сельских территорий на период с 2018 по 2020 год из бюджета выделили 41 млрд рублей. Много внимания уделялось сельской ипотеке под 3%. Однако в СП пришли к выводу, что улучшение жилищных условий на селе не задалось, пишет KP.RU. Большинству деревенских жителей даже льготная ипотека оказалась не по карману «ввиду их низкой платёжеспособности и высокой долговой нагрузки».

Выяснилось, что около половины получателей сельской ипотеки являлись городскими жителями. То есть льготами воспользовались люди, которые вряд ли будут заниматься сельским хозяйством. В связи с этим в программу уже внесли коррективы. С 1 января 2021 года заёмщик подписывает обязательство в течение полугода с момента получения права собственности на новый дом оформить там регистрацию по постоянному месту жительства.

Проблемы нашлись и в сфере водо- и газоснабжения. В СП отметили, что «вновь введённые водопроводные и газораспределительные сети не всегда приводят к сокращению числа сельских жителей, не обеспеченных сетевым газом и водопроводной водой». То есть люди отказываются подключаться к новым сетям, так как не могут себе этого позволить. Например, в Кемеровской области плата за технологическое присоединение для населения в 2020 году составляла 67,44 тысячи рублей при среднем уровне месячного заработка аграриев в 28,33 тысячи.

Аудиторы также выявили «системные нарушения по предоставлению отдельными субъектами РФ недостоверной отчётности». Счётная палата намерена представить свои выводы по состоянию дел в сёлах на рассмотрение правительства. Материалы также направят в Генпрокуратуру.

Ранее депутат Госдумы Николай Харитонов предложил создать для сельских жителей Крестьянский кодекс. По его словам, документ мог бы стать в некотором роде учебником для тех, кто живёт и работает за городом, передавал NEWS.ru.