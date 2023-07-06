Счетная палата нашла в бюджете миллиарды рублей неизвестного происхождения

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В 2022 году федеральный бюджет Российской Федерации получил 17,3 миллиарда рублей из неустановленных источников, согласно отчету Счетной палаты по исполнению бюджета, пишут «Известия». Отмечается, что в прошлом году в бюджет поступило 245 категорий доходов, которые первоначально не были включены в финансовый прогноз.

К этим доходам не относятся средства, полученные за границей. Среди непредвиденных поступлений были налоговые платежи по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) свыше 5 миллионов рублей, которые составили 10 миллиардов рублей. Кроме того, акциз на жидкую сталь пополнил казну на 4,9 миллиарда рублей, а возврат остатков средств из внебюджетных фондов предыдущих лет составил 3,7 миллиарда рублей.

Согласно публикации, Минфин РФ проанализировал все поступившие средства и их происхождение. В результате было установлено, что общая сумма составила 879,1 миллиона рублей, из которых 21,2 миллиона рублей пришли из неопределенных источников. Также отчет Счетной палаты показал, что в 2022 году общий объем доходов составил 99,3 миллиарда рублей, что составляет 23,4% от запланированной суммы.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,402 триллиона рублей. При этом сумма доходов равнялась 5,678 триллионам рублей, а расходы достигли 8,08 триллионов рублей.