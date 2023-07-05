Счетная палата сообщила о гигантском дефиците бюджета РФ Счетная палата: дефицит бюджета РФ в первом квартале года составил 2,402 трлн рублей

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В первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,402 триллиона рублей, говорится в отчете Счетной палаты РФ. При этом сумма доходов равнялась 5,678 триллионам рублей, а расходы достигли 8,08 триллионов рублей.

Общий объем доходов федерального бюджета составил 5678,2 млрд рублей, или 21,7% прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы — 1 634,9 млрд рублей, или 18,3%, ненефтегазовые доходы — 4043,3 млрд рублей, или 23,5%. Кассовое исполнение расходов составило 8079,8 млрд рублей, или 27,1% показателя сводной росписи с изменениями, — сказано в отчете.

Авторы отчета также отмечают, что за первые три месяца 2023 года доходы федерального бюджета сократились на 1,485 триллиона рублей (или на 20,7%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время расходы увеличились на 2,22 триллиона рублей (или на 37,9%). Государственный долг России вырос на 4% (905,2 миллиарда рублей) и составил 23,725 триллионов рублей, или 15,8% от ВВП.

Ранее налоговый юрист Александр Хаминский рассказал об отрицательных последствиях идеи ЛДПР об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. По его словам, если соответствующий законопроект будет принят, это повлечет за собой рост числа серых зарплат и других налоговых правонарушений.