Сбои у Xiaomi, Poco и Redmi 29 февраля: причины, как исправить, советы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У пользователей смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi в России и по всему миру наблюдаются массовые сбои в функционировании гаджетов. Что делать, если телефон постоянно перезагружается, почему устройства не работают, при чем тут операционные системы MIUI и HyperOS, какие последние новости об этом на сегодня, 29 февраля 2024 года?

Массовые сбои у Xiaomi, Poco и Redmi 29 февраля 2024 года

«Пользователи Xiaomi по всему миру сообщают об обновлении, которое окирпичивает их смартфоны. Вчера вечером смартфоны Xiaomi и суббрендов компании получили свежее обновление MIUI 14 / HyperOS (разные источники называют разные версии). В нем был обновлен плагин пользовательского интерфейса добавлением новой шторки. По словам пользователей, смартфоны после этого уходят в цикличную перезагрузку и не запускаются. Интересно, что обновление пришло даже на те смартфоны, которые не должны были получить его. Пока решение одно: полностью сбросить все настройки и стереть все данные. Однако даже после этого многие пользователи сталкиваются с бутлупом. Если у вас Xiaomi и смартфон еще работает, срочно отключите автообновление, чтобы избежать окирпичивания устройства», — написал Telegram-канал Wylsacom Red.

Baza также подтверждает, что после обновления операционной системы Hyper OS «телефоны перестали подавать признаки жизни».

«У некоторых на экранах появляется основное меню, которое предлагает перезагрузить телефон или стереть все данные, у других и вовсе тоскливый черный экран. Поддержка Xiaomi особо не может помочь пользователям — там предлагают сделать перезагрузку (это не помогает) и сбросить базовые настройки (при этом данные удаляются). Сотрудники сервисных центров тоже страдают от бага: по их словам, сломанные телефоны приносят целый день, но они пока не понимают, как исправить ситуацию. Операционную систему Xiaomi HyperOS презентовали в конце 2023 года. Ее создали в качестве альтернативы Android», — сообщил источник.

В службе поддержки Xiaomi заявили журналистам РИА Новости, что пользователи столкнулись с глобальным масштабным сбоем в операционной системе Hyper OS, проблемы наблюдаются при обновлении системы, в случае их обнаружения рекомендуется осуществить полный сброс устройства либо отнести его в сервисный центр.

«Новая обнова „убивает“ китайские смартфоны — юзеры массово жалуются на постоянные перезагрузки смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO после обновы. Если на ваш телефон пришло обновление ПО, то лучше пока подождать с загрузкой. Xiaomi уже подтвердила проблему и обещает разобраться „как можно скорее“. А также выкатила решение неполадок — спасает только сброс настроек до заводских с потерей данных. Если же вы уже обновились — оживить смартфон можно, если в появляющемся после очередной перезагрузки <,main menu» выбрать «wipe data» (перемещение по меню кнопками громкости, подтверждение — кнопка блокировки) — all data» — «confirm»«, — написал telegram-канал «Эксплойт».< />>

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