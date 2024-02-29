Королевская семья Великобритании: последние новости 29 февраля, принц Гарри

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III и Камилла, королева-консорт

Принц Гарри проиграл суд по поводу снижения уровня своей безопасности. Какие еще последние новости о королевской семье известны сегодня?

Почему принц Гарри проиграл суд о личной безопасности

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри проиграл суд Министерству внутренних дел Британии по поводу снижения уровня степени защиты после того, как он вместе с женой актрисой Меган Маркл покинул страну в январе 2020 года.

В ходе процесса Гарри потребовал узнать, кто несет ответственность за понижение уровня его полицейской безопасности, и назвать их имена.

«Гарри сравнил опасность для себя и своей семьи с рисками, с которыми столкнулась его мать принцесса Диана перед своей смертью в 1997 году, когда ее преследовали папарацци. Он назвал снижение уровня защиты несправедливым и пожаловался, что его визиты в Великобританию были небезопасными. Однако суд признал снижение уровня безопасности абсолютно законным», — пишет Daily Mail.

Юристы Министерства внутренних дел сообщили, что Британия располагает «ограниченными государственными ресурсами» и что полицейская защита должна распространяться лишь на тех, кто «действует в интересах государства посредством своей общественной роли».

Гарри утверждал: то, что он больше не является членом королевской семьи, не уменьшает угроз, с которыми он сталкивается, поскольку он все равно находится в линии наследования престола. Через несколько часов после вынесения решения суда представитель принца заявил, что подаст апелляцию.

Почему принц Уильям не пришел на поминки крестного отца

Издание Daily Mail сообщило, что эксперты сочли странным и тревожным отсутствие принца Уильяма на поминках его крестного отца — короля Греции Константина II. По их мнению, греческий монарх был очень близок с родственниками из Британии.

Королевский комментатор Ричард Фицуильямс назвал странной неявку принца Уильяма «по личным обстоятельствам». Он предположил, что принц пожалеет о пропуске мероприятия.

«Неявка Уильяма на поминальную службу по своему крестному отцу королю Константину, последнему королю Греции, по личным причинам, безусловно, неожиданная», — отметил специалист.

При этом королевский биограф Фил Дампьер рассказал, что поступок принца Уильяма вызывает тревожность.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

Почему принц Уильям не позволил Гарри вернуться в королевскую семью

Принц Уильям не позволит своему брату принцу Гарри вернуться в королевскую семью. По информации The Mirror, младший сын короля Карла III выразил желание временно исполнять обязанности монарха, для того чтобы поддержать отца, который проходит лечение от рака.

Источник утверждает, что Уильям возмутился желанием брата. По его словам, вероятность того, что Гарри вернется в семью, равна нулю.

«Если кто-то и возьмет на себя больше обязанностей, так это Уильям, но это пока даже не стоит на повестке дня. Сейчас он уделяет особое внимание здоровью отца, его семьи и тому, что лучше для монархии. Вероятность того, что Гарри вернется в каком-либо качестве, равна нулю», — рассказал инсайдер.

Что известно о болезни Карла III

Карл III решил обнародовать свой диагноз, для того чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. При этом в Букингемском дворце заявили, что монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности.

У Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные. Также он не оставит работу с документацией.

«Во время недавней процедуры в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты у короля была отмечена отдельная проблема, вызывающая озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Сегодня Его Величество приступил к регулярному лечению. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме», — говорилось в сообщении Букингемского дворца.

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