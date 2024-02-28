Отсутствие принца Уильяма на поминках крестного отца встревожило британцев Daily Mail: отсутствие принца Уильяма на поминках короля Греции назвали странным

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Эксперты сочли странным и тревожным отсутствие принца Уильяма на поминках его крестного отца — короля Греции Константина II, пишет Daily Mail. По их словам, греческий монарх был очень близок с родственниками из Британии.

Так, королевский комментатор Ричард Фицуильямс назвал странной неявку принца Уильяма «по личным обстоятельствам». Эксперт выразил мнение, что принц будет жалеть, что пропустил такое важное мероприятие, тем более что он должен был выступить со специальным чтением.

Неявка Уильяма на поминальную службу по своему крестному отцу королю Константину, последнему королю Греции, по личным причинам, безусловно, неожиданная, — отметил эксперт.

В свою очередь королевский биограф Фил Дампьер рассказал, что поступок принца Уильяма вызывает тревожность. По его словам, член королевской семьи живет «всего в двух шагах», но не явился.

Ранее сообщалось, что британский принц Уильям должен был выступить с речью на панихиде в память о короле Греции Константине II, но в последнюю минуту сообщил, что не придет. Своим отсутствием на важном мероприятии он породил слухи об ухудшении состояния здоровья у кого-то в королевской семье. В итоге церемонию в часовне Святого Георгия в Виндзоре возглавила королева Камилла.