https://static.news.ru/photo/83435734-686d-11ea-8159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк планирует запустить бесплатную услугу по оказанию профессиональными врачами консультаций по коронавирусу через мобильное приложение. У банка есть дочерняя компания DocDoc, занимающаяся телемедициной.

Мы начинаем предоставлять бесплатную услугу с сегодняшнего дня для наших сотрудников, а через несколько дней это будет доступно для всех граждан России. Это получение через интернет бесплатной консультационной помощи квалифицированного врача, — цитирует РИА Новости главу Сбербанка Германа Грефа.

Греф рассказал, что проконсультироваться онлайн можно будет по вопросам профилактики заболевания и по распознаванию его симптомов.

Как писал NEWS.ru, все жители страны смогут получить бесплатную консультацию у медиков с помощью нового приложения. Об этом доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Как отметил глава кабмина, со Сбербанком уже достигнуты соответствующие договорённости по оплате таких консультаций.

По данным на 17 марта, в России 114 зарегистрированных случаев заражения COVID-2019. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, так же, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

По всему миру заразились более 187 тыс. человек. 7,4 тыс. заболевших скончались и более 80 тыс. выздоровели.