Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк планирует запустить бесплатную услугу по оказанию профессиональными врачами консультаций по коронавирусу через мобильное приложение. У банка есть дочерняя компания DocDoc, занимающаяся телемедициной.

Мы начинаем предоставлять бесплатную услугу с сегодняшнего дня для наших сотрудников, а через несколько дней это будет доступно для всех граждан России. Это получение через интернет бесплатной консультационной помощи квалифицированного врача,цитирует РИА Новости главу Сбербанка Германа Грефа.

Греф рассказал, что проконсультироваться онлайн можно будет по вопросам профилактики заболевания и по распознаванию его симптомов.

Как писал NEWS.ru, все жители страны смогут получить бесплатную консультацию у медиков с помощью нового приложения. Об этом доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Как отметил глава кабмина, со Сбербанком уже достигнуты соответствующие договорённости по оплате таких консультаций.

По данным на 17 марта, в России 114 зарегистрированных случаев заражения COVID-2019. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, так же, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

По всему миру заразились более 187 тыс. человек. 7,4 тыс. заболевших скончались и более 80 тыс. выздоровели.

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