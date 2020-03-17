https://static.news.ru/photo/34dbf402-6859-11ea-a38e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Все жители страны смогут получить бесплатную консультацию у медиков с помощью нового приложения. Об этом доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как отметил глава кабмина, со Сбербанком уже достигнуты соответствующие договорённости по оплате таких консультаций.

Все желающие с понедельника (23 марта. — NEWS.ru) смогут бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям — в первую очередь — бесплатно воспользоваться консультацией врача. Доктора будут общаться, говорить и будут доступны, — цитирует Мишустина ТАСС.

После того как премьер доложил главе страны о новом приложении, Путину продемонстрировали пробный вызов врача.

Сейчас в России 114 зарегистрированных случаев заражения COVID-2019. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, так же, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

По всему миру заразились более 187 тыс. человек. 7,4 тыс. заболевших скончались и более 80 тыс. выздоровели.

Как писал NEWS.ru, ранее российский президент заявил, что чрезвычайные меры в Европе по борьбе с распространением коронавируса оправданы и продиктованы обстоятельствами.