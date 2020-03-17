Чрезвычайные меры в Европе по борьбе с распространением коронавируса оправданы, заявил президент России Владимир Путин.
В этих странах принимаются чрезвычайные меры, меры чрезвычайного характера, включая карантин, закрытие границ, ограничение массовых мероприятий, отмену авиа и других видов сообщений, — сказал Путин на совещании с членами кабмина.
Он отметил, что принимаемые меры «продиктованы» объективными обстоятельствами.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин обратился к россиянам. Он заявил, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, несмотря на высокий уровень риска.