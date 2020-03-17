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На территории России в 2020 году не было зафиксировано роста заболеваемости пневмонией, поэтому каких-либо поводов для паники нет. С таким заявлением на совещании у президента РФ выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, ссылаясь на предварительные оперативные данные, что за прошедший период года не зафиксировано ни роста числа заболевших пневмонией, ни увеличения количества погибших от этого недуга. Голикова подчеркнула, что в...