Самолёт с Навальным сел в аэропорту в Берлине

https://static.news.ru/photo/9ad07bfc-e446-11ea-9dc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Berlin Airport - SXF & TXL/facebook.com

Самолёт, на борту которого находится впавший в кому российский оппозиционный политик Алексей Навальный, совершил посадку в аэропорту Шёнефельд на территории Берлина. Об этом стало известно из данных, обнародованных на портале FlightRadar.

Навальному стало плохо 20 августа, когда летел на самолёте рейсом из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске. В местной клинике Навальный впал в кому. По одной из версий, политик был отравлен. Однако врачи факт отравления не подтвердили. На данный момент медики уже поставили диагноз Навальному и сообщили его жене политика Юлии. Супруга политика написала обращение на имя президента РФ Владимира Путина с требованием выпустить мужа на лечение в ФРГ.

В омскую больницу пустили прилетевших для транспортировки Навального в Германию немецких врачей. Позже их вывели через заднюю дверь медучреждения и увезли, не подпуская к родственникам. Затем выступил главврач омской больницы Александр Мураховский и заявил, что перевозить Алексея Навального не будут до нормализации его состояния. Он уточнил, что решение было принято на «консилиуме с немецкими врачами».

Спустя некоторое время стало известно, что омское медучреждение дало согласие на перевозку Навального в немецкую клинику. За ним прилетел специально оборудованный самолёт из Германии.

Борт с оппозиционером прибыл в берлинский аэропорт в 08:47 по местному времени (09:47 мск). По данным сервиса FlightRadar, самолёт Bombardier Challenger 604 выполнил рейс из Омска в берлинский аэропорт. Ранее сообщалось, что он летел в аэропорт Шёнефельд, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, доставка Навального на лечение в клинику Германии могла бы стать плюсом в его лечении, так как у иностранных врачей не было бы такой психологической нагрузки. Так считает главный врач московской городской больницы № 71 имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.