Самарские спасатели помогут коллегам в Дагестане в борьбе с COVID-19

Сотрудники Волжского спасательного центра МЧС отправились из Самары в Дагестан, чтобы усилить местную группировку ведомства и помочь в проведении дезинфекции.
Об этом РИА Новости
23 мая из Самары выдвинулась группа в составе 60 специалистов радиационно-химической защиты и 14 единиц спецтехники. В Дагестане самарские спасатели помогут местным коллегам в дезинфекции образовательных учреждений, больниц, социальных объектов и сооружений транспортной инфраструктуры.
По состоянию на 23 мая в Дагестане зафиксировано 3982 случая COVID-19 при 70 летальных исходах, согласно данным федерального оперштаба.
Как передавал NEWS.ru, группа специалистов Минздрава РФ, прибывшая в Дагестан, сочла, что проводящиеся в республике работы по организации противоэпидемического режима недостаточны.
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