Самарские спасатели помогут коллегам в Дагестане в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/86bedb7a-9cd6-11ea-ac21-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Сотрудники Волжского спасательного центра МЧС отправились из Самары в Дагестан, чтобы усилить местную группировку ведомства и помочь в проведении дезинфекции.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС. Собеседник агентства отметил, что помощь региональным спасателям понадобилась в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Дагестане по коронавирусу.

23 мая из Самары выдвинулась группа в составе 60 специалистов радиационно-химической защиты и 14 единиц спецтехники. В Дагестане самарские спасатели помогут местным коллегам в дезинфекции образовательных учреждений, больниц, социальных объектов и сооружений транспортной инфраструктуры.

По состоянию на 23 мая в Дагестане зафиксировано 3982 случая COVID-19 при 70 летальных исходах, согласно данным федерального оперштаба.

Как передавал NEWS.ru, группа специалистов Минздрава РФ, прибывшая в Дагестан, сочла, что проводящиеся в республике работы по организации противоэпидемического режима недостаточны.