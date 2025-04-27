Салат «Треска на подушке» с авокадо! Обалденно вкусный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Треска на подушке» с авокадо! Обалденно вкусный и простой. Нежный, воздушный и праздничный — этот слоёный салат сочетает в себе пикантность трески, нежность авокадо и яркие нотки зелени. Идеальное блюдо для фуршета или лёгкого ужина!

Ингредиенты (на 4 порции)

Треска консервированная — 1 банка (240 г) или вареная треска — 200 г

Авокадо — 1 шт. (спелое)

Сыр твёрдый — 100 г

Яйца — 2 шт.

Вареная морковь — 1 шт

Огурец свежий — 1 небольшой

Зелёный лук — 5–6 перьев

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 2–3 ст. л.

Паприка/зелень — для украшения

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов. Яйца отварите вкрутую (10 минут), отделите белки от желтков. Сыр и авокадо натрите на крупной тёрке, огурец нарежьте мелкими кубиками. Треску разомните вилкой, смешайте с рублеными белками.

2. Сборка слоёв (в форме или салатнике). 1. Первый слой: сыр + чеснок (пропущенный через пресс) + 1 ст. л. майонеза. 2. Второй слой: огурец + зелёный лук. 3. Третий слой: треска с белками. 4. Четвёртый слой: морковь 5. Пятый слой: авокадо. 6. Верхний слой: тёртые желтки.

3. Оформление. Утрамбуйте слои, смажьте майонезом с чесноком. Уберите в холодильник на 1 час. Перед подачей переверните на тарелку, украсьте паприкой и зеленью.

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