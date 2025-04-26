Классический рецепт греческого салата! Весна — самое время готовить шедевр. Идеальное сочетание свежих овощей, сыра и пикантной заправки — этот салат станет прекрасным дополнением к любому столу. Яркий вкус, хрустящие овощи и нежный сыр делают его по-настоящему освежающим.
Ингредиенты
- Салат ромен — 5 ст. нарезанных листьев
- Красный лук — 1 шт. (тонко нарезанный)
- Огурец — 1 шт. (тонко нарезанный)
- Помидоры черри — 1/2 ст. (разрезанные пополам)
- Оливки — 1/4 ст.
- Фетакса, брынза или творожный сыр — 100 г
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
Для заправки
- Оливковое масло — 1/4 ст.
- Яблочный уксус — 1/4 ст.
- Лимонная цедра — от 1 лимона
- Лимонный сок — 3 ст. л.
- Сахарная пудра — 1,5 ст. л.
Приготовление
1. Заправка. В небольшой миске смешайте оливковое масло, уксус, цедру, лимонный сок и сахарную пудру. Отставьте в сторону.
2. Салат. В большую миску выложите листья ромена, добавьте лук, огурец, помидоры, оливки и сыр.
3. Подача. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и посыпьте свежемолотым перцем.
Совет: для более насыщенного вкуса дайте салату настояться 5–10 минут перед подачей.
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