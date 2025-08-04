Салат с баклажанами и ореховым соусом по-грузински! Очень вкусно

Салат с баклажанами и ореховым соусом по-грузински! Этот ароматный салат сочетает нежность обжаренных баклажанов с пикантным ореховым соусом и свежей зеленью. Настоящий вкус Грузии на вашем столе!
Ингредиенты (на 4 порции)
- Баклажаны — 3 шт. (средних)
- Грецкие орехи — 80 г
- Перец болгарский — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Зелень (базилик, кинза, лук) — 1 пучок
- Уксус винный — 2 ст. л.
- Масло оливковое — 70 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
Приготовление
- Баклажаны нарежьте вдоль пластинами 1 см, обжарьте на масле до золотистой корочки с двух сторон. Дайте остыть, затем порежьте на полоски.
- Для соуса в блендере измельчите орехи, перец, чеснок, зелень, добавьте уксус, соль, сахар и масло. Смешайте баклажаны с соусом, оставьте пропитаться 15 минут.
Подавайте с гранатовыми зернами, храните в холодильнике до трех дней.
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