Салат с баклажанами и ореховым соусом по-грузински! Очень вкусно

Салат с баклажанами и ореховым соусом по-грузински! Очень вкусно

Салат с баклажанами и ореховым соусом по-грузински! Этот ароматный салат сочетает нежность обжаренных баклажанов с пикантным ореховым соусом и свежей зеленью. Настоящий вкус Грузии на вашем столе!

Ингредиенты (на 4 порции)

Баклажаны — 3 шт. (средних)

Грецкие орехи — 80 г

Перец болгарский — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Зелень (базилик, кинза, лук) — 1 пучок

Уксус винный — 2 ст. л.

Масло оливковое — 70 мл

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Баклажаны нарежьте вдоль пластинами 1 см, обжарьте на масле до золотистой корочки с двух сторон. Дайте остыть, затем порежьте на полоски. Для соуса в блендере измельчите орехи, перец, чеснок, зелень, добавьте уксус, соль, сахар и масло. Смешайте баклажаны с соусом, оставьте пропитаться 15 минут.

Подавайте с гранатовыми зернами, храните в холодильнике до трех дней.

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