Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 14:30

Салат с баклажанами и ореховым соусом по-грузински! Очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с баклажанами и ореховым соусом по-грузински! Этот ароматный салат сочетает нежность обжаренных баклажанов с пикантным ореховым соусом и свежей зеленью. Настоящий вкус Грузии на вашем столе!

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Баклажаны — 3 шт. (средних)
  • Грецкие орехи — 80 г
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Зелень (базилик, кинза, лук) — 1 пучок
  • Уксус винный — 2 ст. л.
  • Масло оливковое — 70 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль пластинами 1 см, обжарьте на масле до золотистой корочки с двух сторон. Дайте остыть, затем порежьте на полоски.
  2. Для соуса в блендере измельчите орехи, перец, чеснок, зелень, добавьте уксус, соль, сахар и масло. Смешайте баклажаны с соусом, оставьте пропитаться 15 минут.

Подавайте с гранатовыми зернами, храните в холодильнике до трех дней.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток! Баклажаны с чесноком «Огонь!» — пальчики оближешь.

салат
баклажаны
Грузия
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.