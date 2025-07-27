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27 июля 2025 в 20:45

Салат «Объедение» с огурцами — зимняя заготовка, которая исчезает первой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Объедение» — зимняя заготовка, которая исчезает первой! Этот яркий овощной салат станет любимой закуской вашей семьи. Сочетание свежих огурцов, сочных помидоров и сладкого перца в ароматном томатном соусе настолько гармонично, что банки опустошаются мгновенно!

Ингредиенты на 3-4 банки по 0,5 л

  • Свежие огурцы — 1 кг
  • Спелые помидоры — 500 г
  • Болгарский перец — 300 г
  • Сахар — 90 г
  • Соль — 40 г
  • Растительное масло — 50 мл
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Чеснок — 2-3 зубчика

Простой способ приготовления

  1. Помидоры измельчите в блендере до состояния пюре. Перелейте в кастрюлю с толстым дном. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Добавьте к томатной массе перец, сахар, соль, растительное масло и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте и доведите до кипения на среднем огне.
  2. Уменьшите пламя и варите соус 10–15 минут, периодически помешивая. Огурцы нарежьте кружочками или четвертинками (в зависимости от размера). Добавьте их в кастрюлю вместе с уксусом, аккуратно перемешайте. После закипания убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 5–6 минут.
  3. Горячий салат сразу разливайте по подготовленным стерильным банкам, закатывайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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