Салат «Объедение» с огурцами — зимняя заготовка, которая исчезает первой!

Салат «Объедение» с огурцами — зимняя заготовка, которая исчезает первой!

Салат «Объедение» — зимняя заготовка, которая исчезает первой! Этот яркий овощной салат станет любимой закуской вашей семьи. Сочетание свежих огурцов, сочных помидоров и сладкого перца в ароматном томатном соусе настолько гармонично, что банки опустошаются мгновенно!

Ингредиенты на 3-4 банки по 0,5 л

Свежие огурцы — 1 кг

Спелые помидоры — 500 г

Болгарский перец — 300 г

Сахар — 90 г

Соль — 40 г

Растительное масло — 50 мл

Уксус 9% — 50 мл

Чеснок — 2-3 зубчика

Простой способ приготовления

Помидоры измельчите в блендере до состояния пюре. Перелейте в кастрюлю с толстым дном. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Добавьте к томатной массе перец, сахар, соль, растительное масло и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите пламя и варите соус 10–15 минут, периодически помешивая. Огурцы нарежьте кружочками или четвертинками (в зависимости от размера). Добавьте их в кастрюлю вместе с уксусом, аккуратно перемешайте. После закипания убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 5–6 минут. Горячий салат сразу разливайте по подготовленным стерильным банкам, закатывайте металлическими крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.