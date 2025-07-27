Салат «Лесная поляна»: просто, смешно, но очень вкусно

Салат «Лесная поляна»: просто, смешно, но очень вкусно

Салат «Лесная поляна» — эффектное блюдо, которое украсит любое застолье. Готовится он из самых доступных продуктов, а на столе выглядит так, словно вы потратили часы. Этот рецепт стоит попробовать хотя бы раз, чтобы удивить близких и порадовать себя.

Ингредиенты

Маринованные шампиньоны — 150 г

Картофель — 150 г

Куриная грудка (отварная) — 150 г

Лук репчатый — 45 г

Яйца — 2 шт.

Майонез — 90 г

Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 7 г

Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 156 ккал

Белки — 17 г

Жиры — 2 г

Углеводы — 4 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты: отварите картофель и курицу, сварите яйца вкрутую.

Шаг 2. Картофель остудите, очистите и натрите на терке. Выложите первым слоем в сервировочное кольцо, слегка посолите.

Шаг 3. Смажьте картофельный слой майонезом.

Шаг 4. Мелко нарежьте лук, выложите вторым слоем и тоже смажьте майонезом.

Шаг 5. Куриное филе нарежьте кубиками, выложите следующим слоем, полейте майонезом.

Шаг 6. Яйца натрите на терке, добавьте сверху, по вкусу посолите и промажьте майонезом.

Шаг 7. Присыпьте салат рубленой зеленью, а сверху выложите маринованные шампиньоны шляпками вверх.

Шаг 8. Дайте салату настояться в холодильнике 15–20 минут. Перед подачей аккуратно снимите кольцо.

Этот салат — настоящая находка для праздников. Красиво смотрится на столе, готовится быстро и всегда вызывает восторг у гостей. Попробуйте приготовить его по этому пошаговому рецепту — результат приятно удивит.

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