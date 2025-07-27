Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 12:55

Салат «Лесная поляна»: просто, смешно, но очень вкусно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат «Лесная поляна» — эффектное блюдо, которое украсит любое застолье. Готовится он из самых доступных продуктов, а на столе выглядит так, словно вы потратили часы. Этот рецепт стоит попробовать хотя бы раз, чтобы удивить близких и порадовать себя.

Ингредиенты

  • Маринованные шампиньоны — 150 г
  • Картофель — 150 г
  • Куриная грудка (отварная) — 150 г
  • Лук репчатый — 45 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Майонез — 90 г
  • Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 7 г
  • Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 156 ккал
  • Белки — 17 г
  • Жиры — 2 г
  • Углеводы — 4 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты: отварите картофель и курицу, сварите яйца вкрутую.

Шаг 2. Картофель остудите, очистите и натрите на терке. Выложите первым слоем в сервировочное кольцо, слегка посолите.

Шаг 3. Смажьте картофельный слой майонезом.

Шаг 4. Мелко нарежьте лук, выложите вторым слоем и тоже смажьте майонезом.

Шаг 5. Куриное филе нарежьте кубиками, выложите следующим слоем, полейте майонезом.

Шаг 6. Яйца натрите на терке, добавьте сверху, по вкусу посолите и промажьте майонезом.

Шаг 7. Присыпьте салат рубленой зеленью, а сверху выложите маринованные шампиньоны шляпками вверх.

Шаг 8. Дайте салату настояться в холодильнике 15–20 минут. Перед подачей аккуратно снимите кольцо.

Этот салат — настоящая находка для праздников. Красиво смотрится на столе, готовится быстро и всегда вызывает восторг у гостей. Попробуйте приготовить его по этому пошаговому рецепту — результат приятно удивит.

Лето в разгаре, а на кухне хочется простых и легких рецептов? Эти нежные пирожки с творогом — настоящая находка для жарких деньков!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сарик Андреасян и Лиза Моряк прокатились на «морском аттракционе»
Путин прибыл в Адмиралтейство и подключился к учениям «Июльский шторм»
Россияне спешно покинули Абхазию в разгар отдыха и рассказали о причинах
Вучич прояснил позицию Сербии по санкциям против России
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон придется расстаться с сыном
Мальчику из России разорвало кожу и мышцы до кости во время отдыха в Турции
Селена Гомес устроит «свадьбу без телефонов» после скандальной утечки
В Бразилии уличили Европу в подготовке к войне с Россией
Магнитные бури сегодня, 27 июля: что завтра, слабость, раздражительность
ЦБ опустил рубль на дно? Курсы валюты сегодня, 27 июля: доллар, евро, юань
Пассажиры рейса «Уфа — Петербург» застряли в самолете на семь часов
Украина предъявит посмертное обвинение тем, кого вернула Россия
Август сожжет Россию аномальной жарой до плюс 40? Прогноз погоды в Москве
Премьер Камбоджи объявил о прекращении огня с Таиландом
Глава МОК Ковентри осудила «Олимпиаду на стероидах» за аморальность
«Пусть дерутся»: Милонов предложил ввести жесткие квоты на алкомаркеты
Российские спортсмены завоевали бронзу на ЧМ по прыжкам в воду
Почти три сотни дронов ВСУ уничтожили в зоне СВО
Впервые за 10 лет изменилось соотношение мужских и женских пенсий
Вера Брежнева похвасталась соблазнительными формами в крошечном бикини
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot
Общество

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.