Салат «Лесная поляна»: просто, смешно, но очень вкусно

Салат «Лесная поляна» — эффектное блюдо, которое украсит любое застолье. Готовится он из самых доступных продуктов, а на столе выглядит так, словно вы потратили часы. Этот рецепт стоит попробовать хотя бы раз, чтобы удивить близких и порадовать себя.
Ингредиенты
- Маринованные шампиньоны — 150 г
- Картофель — 150 г
- Куриная грудка (отварная) — 150 г
- Лук репчатый — 45 г
- Яйца — 2 шт.
- Майонез — 90 г
- Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 7 г
- Соль — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 156 ккал
- Белки — 17 г
- Жиры — 2 г
- Углеводы — 4 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты: отварите картофель и курицу, сварите яйца вкрутую.
Шаг 2. Картофель остудите, очистите и натрите на терке. Выложите первым слоем в сервировочное кольцо, слегка посолите.
Шаг 3. Смажьте картофельный слой майонезом.
Шаг 4. Мелко нарежьте лук, выложите вторым слоем и тоже смажьте майонезом.
Шаг 5. Куриное филе нарежьте кубиками, выложите следующим слоем, полейте майонезом.
Шаг 6. Яйца натрите на терке, добавьте сверху, по вкусу посолите и промажьте майонезом.
Шаг 7. Присыпьте салат рубленой зеленью, а сверху выложите маринованные шампиньоны шляпками вверх.
Шаг 8. Дайте салату настояться в холодильнике 15–20 минут. Перед подачей аккуратно снимите кольцо.
Этот салат — настоящая находка для праздников. Красиво смотрится на столе, готовится быстро и всегда вызывает восторг у гостей. Попробуйте приготовить его по этому пошаговому рецепту — результат приятно удивит.
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