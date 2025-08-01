Салат «Черри с моцареллой» — свежесть в каждой ложке! Готовится 10 минут

Салат «Черри с моцареллой» — свежесть в каждой ложке! Этот легкий и элегантный салат сочетает сладость черри, нежность моцареллы и пикантность заправки. Идеальный вариант для летнего ужина или праздничного стола — готовится за 10 минут, а впечатляет безупречным вкусом!
Ингредиенты
- Помидоры черри — 250 г
- Моцарелла мини (шарики) — 125 г
- Красный лук — 1/2 шт.
- Свежая зелень (базилик/рукола) — небольшой пучок
- Сухарики из багета или батона — по вкусу
Для заправки
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Мёд — 1 ч. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сушёные томаты с базиликом — 1 ст. л.
- Хлопья чили — 1/4 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Черри разрежьте пополам, лук нашинкуйте тонкими полукольцами.
- В салатнике соедините помидоры, шарики моцареллы, лук и порванные руками листья зелени.
- Приготовьте заправку: раздавите чеснок, смешайте с маслом, уксусом, мёдом и специями. Взбейте вилкой до однородности.
- Полейте салат ароматной заправкой, аккуратно перемешайте и сразу подавайте, посыпав сухариками.
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