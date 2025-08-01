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01 августа 2025 в 11:00

Салат «Черри с моцареллой» — свежесть в каждой ложке! Готовится 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Черри с моцареллой» — свежесть в каждой ложке! Этот легкий и элегантный салат сочетает сладость черри, нежность моцареллы и пикантность заправки. Идеальный вариант для летнего ужина или праздничного стола — готовится за 10 минут, а впечатляет безупречным вкусом!

Ингредиенты

  • Помидоры черри — 250 г
  • Моцарелла мини (шарики) — 125 г
  • Красный лук — 1/2 шт.
  • Свежая зелень (базилик/рукола) — небольшой пучок
  • Сухарики из багета или батона — по вкусу

Для заправки

  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сушёные томаты с базиликом — 1 ст. л.
  • Хлопья чили — 1/4 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Черри разрежьте пополам, лук нашинкуйте тонкими полукольцами.
  2. В салатнике соедините помидоры, шарики моцареллы, лук и порванные руками листья зелени.
  3. Приготовьте заправку: раздавите чеснок, смешайте с маслом, уксусом, мёдом и специями. Взбейте вилкой до однородности.
  4. Полейте салат ароматной заправкой, аккуратно перемешайте и сразу подавайте, посыпав сухариками.

Ранее мы готовили салат из моркови с зелёным горошком! Вкуснятина из простых продуктов.

салат
моцарелла
черри
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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