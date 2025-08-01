Салат «Черри с моцареллой» — свежесть в каждой ложке! Готовится 10 минут

Салат «Черри с моцареллой» — свежесть в каждой ложке! Готовится 10 минут

Салат «Черри с моцареллой» — свежесть в каждой ложке! Этот легкий и элегантный салат сочетает сладость черри, нежность моцареллы и пикантность заправки. Идеальный вариант для летнего ужина или праздничного стола — готовится за 10 минут, а впечатляет безупречным вкусом!

Ингредиенты

Помидоры черри — 250 г

Моцарелла мини (шарики) — 125 г

Красный лук — 1/2 шт.

Свежая зелень (базилик/рукола) — небольшой пучок

Сухарики из багета или батона — по вкусу

Для заправки

Оливковое масло — 3 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Мёд — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Сушёные томаты с базиликом — 1 ст. л.

Хлопья чили — 1/4 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

Черри разрежьте пополам, лук нашинкуйте тонкими полукольцами. В салатнике соедините помидоры, шарики моцареллы, лук и порванные руками листья зелени. Приготовьте заправку: раздавите чеснок, смешайте с маслом, уксусом, мёдом и специями. Взбейте вилкой до однородности. Полейте салат ароматной заправкой, аккуратно перемешайте и сразу подавайте, посыпав сухариками.

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