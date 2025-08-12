Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 07:31

Салат-ассорти «Кубанский» на зиму: вкуснятина из капусты, перца и огурца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат-ассорти «Кубанский» на зиму — это яркий микс летних овощей в одной банке! Это блюдо порадует вас сочной хрустящей капустой, сладковатыми перцами и освежающими огурцами в гармонии с пикантными помидорами и луком.

Для приготовления возьмите 1 кг капусты (тонко нашинковать), 500 г помидоров (дольками), 500 г огурцов (полукольцами), 300 г болгарского перца (соломкой), 300 г моркови (корейской теркой), 200 г лука (полукольцами). Сложите овощи в таз, добавьте 3 ст. л. соли, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%, 3 измельченных зубчика чеснока и пучок рубленой зелени. Тщательно перемешайте, оставьте на 2 часа пустить сок, затем разложите по стерильным банкам.

Стерилизуйте 20 минут, закатайте — и ваш витаминный запас готов. Через месяц овощи пропитаются ароматами друг друга. Это невероятная вкуснятина!

Ранее стало известно, как приготовить салат из капусты с перцем на скорую руку без стерилизации.

капуста
перец
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили о праве на больничный даже при отсутствии болезни
Инфекционисты призвали к срочной вакцинации от опасной болезни в России
Гарри и Меган Маркл продлили контракт с известным стриминговым сервисом
В США вспомнили скрытую историю места встречи Путина и Трампа
Три человека погибли во время стрельбы на парковке в американском Остине
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В Ростовской области уточнили последствия массированной ночной атаки
Подвиг русского Рэмбо, гибель бригады ВСУ: новости СВО к утру 12 августа
Лучший подарок к 1 сентября: домашние задания в школах могут отменить
Миллионер забил жену сковородкой из-за недвижимости и сжег ее тело
Тигр-людоед растерзал мужчину, пасшего скот
В Иркутск доставили бежавшего в США виновника смертельного ДТП
Еще два российских аэропорта перестали принимать самолеты
Гегемония США оказалась под угрозой из-за пошлин для Индии
Отключения интернета в России повысили спрос на наличные
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 августа: инфографика
Женщинам назвали неприятные последствия применения гидрофильного масла
Похудевшая на 22 килограмма звезда «Интернов» показала фигуру в купальнике
«Матерые разведчики»: дроноводы ВС России накрыли «Азов» под Харьковом
Сразу 25 дронов сбили над Ростовской областью и Ставропольским краем
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.