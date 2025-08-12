Салат-ассорти «Кубанский» на зиму: вкуснятина из капусты, перца и огурца

Салат-ассорти «Кубанский» на зиму: вкуснятина из капусты, перца и огурца

Салат-ассорти «Кубанский» на зиму — это яркий микс летних овощей в одной банке! Это блюдо порадует вас сочной хрустящей капустой, сладковатыми перцами и освежающими огурцами в гармонии с пикантными помидорами и луком.

Для приготовления возьмите 1 кг капусты (тонко нашинковать), 500 г помидоров (дольками), 500 г огурцов (полукольцами), 300 г болгарского перца (соломкой), 300 г моркови (корейской теркой), 200 г лука (полукольцами). Сложите овощи в таз, добавьте 3 ст. л. соли, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%, 3 измельченных зубчика чеснока и пучок рубленой зелени. Тщательно перемешайте, оставьте на 2 часа пустить сок, затем разложите по стерильным банкам.

Стерилизуйте 20 минут, закатайте — и ваш витаминный запас готов. Через месяц овощи пропитаются ароматами друг друга. Это невероятная вкуснятина!

