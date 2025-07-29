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29 июля 2025 в 19:11

Садим эти цветы на даче — все лето в саду невероятный аромат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные цветы делают участок особенно уютным — ведь запах может дарить настроение не хуже ярких красок. Некоторые растения наполняют воздух стойким и приятным ароматом, который чувствуется даже с расстояния. Их легко вырастить, а результат радует весь сезон.

Вот топ-5 самых душистых цветов для дачи:

  1. Лаванда — стойкий пряный аромат, отлично переносит засуху.

  2. Пион — крупные цветы и сладкий аромат, любимец многих садоводов.

  3. Флокс — цветет долго и наполняет сад тонким медовым запахом.

  4. Ночная фиалка — раскрывается к вечеру, аромат особенно силен ночью.

  5. Роза — классика, но стоит выбирать ароматные сорта, например дамасские или чайные.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

сады
дачи
цветы
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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