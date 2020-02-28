https://static.news.ru/photo/b5f22dce-5a33-11ea-b99b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Российские железные дороги» из-за вспышки коронавируса нового типа ограничили командировки за рубеж своих сотрудников до нормализации эпидемиологической ситуации. В исключительном случае деловая поездка будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

Документ, подписанный замгендиректора РЖД по управлению персоналом и социальным вопросам Дмитрием Шахановым, датируется 27 февраля 2020 года. Телеграмму разослали руководителям подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений перевозчика. Представитель компании комментировать содержание распоряжения не стал, пишет РИА Новости.

По данным на 28 февраля, коронавирусом нового типа заразились 83 379 человек, 2858 умерли, 36 551 смог победить недуг.

Ранее NEWS.ru писал, что количество случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 388. До этого сообщалось о том, что заболевание выявлено у 212 человек. За последние сутки от болезни скончались восемь человек. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 34.

Некоторое время назад стало известно, что коронавирус был обнаружен у вице-президента Ирана, заместителя министра здравоохранения и двух депутатов парламента Исламской Республики.