https://static.news.ru/photo/85b8c992-ba6a-11e9-94d9-fa163e074e61_660.jpg Ремень-рыба Фото: inokean.ru

Рыбак из Приморья Владимир Тарасов поделился впечатлениями от редкого улова. Он впервые в России смог поймать сельдяного короля.

По словам мужчины, когда он достал необычную рыбу на берег, то никто из отдыхающих не решился подойти к ней близко, так как были подозрения, что она ядовитая.

Тарасов признался, что схватил свой улов за хвост и потащил прочь от людей. При этом он подчеркнул, что длина пойманного им сельдяного короля превышала два метра, а вес рыбы составил чуть более пяти килограммов.

Пока мы её держали, она внимательно смотрела на нас. Это смешно, но я такого никогда не видел, наверное, какой-то разум у рыбы есть, — поделился рыбак впечатлениями с РИА Новости .

Его также поразили 70-сантиметровые усы рыбы с «цветами» на концах и отсутствие чешуи на теле. Кроме того, Тарасов рассказал, что в воде сельдяной король светился как зеркало.

Рот — как у селедки, зубов нет. И такое чувство, что рыба без головы... Плавник как хвост, а хвоста как такового нет, просто меч, — вспомнил приморец.

King of Herrings, the Giant Oarfish - in Japanese folklore is Messenger from the Sea God's Palace and warns of earthquakes #folklorethursday pic.twitter.com/gaRcBUo5SE — Fiona Lang (@fiona_lang) June 29, 2017

Тарасов подчеркнул, что принял решение выпустить редкую рыбу на волю, хотя некоторые предлагали её зажарить и съесть. В итоге после 15-минутной фотосессии сельдяного короля выпустили на глубину, и он уплыл в неизвестном направлении.

Рыбак предположил, что это малёк и рядом его где-то ждут «мама и папа». Он подчеркнул, что мыслей отдать рыбу на содержание в неволе не было, а если ему представится ещё один шанс поймать сельдяного короля, то он непременно отпустит его обратно в море.

Ранее News.ru писал о том, что у приморского побережья впервые обнаружили сельдяного короля. По мнению учёных, редкая рыба могла попасть в воды в результате цунами. Они хотят это выяснить в ближайшее время. Ремень-рыба (ремнетел) встречается в тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Она обычно обитает на глубине до одного километра. На её голове находится «корона» из лучей спинного плавника. Норвежцы назвали рыбу сельдяным королём, потому что часто её вылавливали вместе с косяками сельди.