По словам мужчины, когда он достал необычную рыбу на берег, то никто из отдыхающих не решился подойти к ней близко, так как были подозрения, что она ядовитая.

Тарасов признался, что схватил свой улов за хвост и потащил прочь от людей. При этом он подчеркнул, что длина пойманного им сельдяного короля превышала два метра, а вес рыбы составил чуть более пяти килограммов.

Его также поразили 70-сантиметровые усы рыбы с «цветами» на концах и отсутствие чешуи на теле. Кроме того, Тарасов рассказал, что в воде сельдяной король светился как зеркало.