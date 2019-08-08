https://static.news.ru/photo/3cf8228c-b9d1-11e9-87f7-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото, Калифорния Фото: The Catalina Island Marine Insti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У приморского побережья впервые обнаружили сельдяного короля. По мнению учёных, редкая рыба могла попасть в воды в результате цунами. Они хотят это выяснить в ближайшее время.

Ремень-рыба (ремнетел) встречается в тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Она обычно обитает на глубине до одного километра. На её голове находится «корона» из лучей спинного плавника.

Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. Её никогда раньше не встречали, — отметил доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков

Норвежцы назвали рыбу сельдяным королём, потому что часто её вылавливали вместе с косяками сельди, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что британский рыбак Джон Харви установил мировой рекорд, поймав в одном из водоёмов Таиланда сиамского карпа, вес которого составил почти 105 килограммов.