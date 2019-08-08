У приморского побережья впервые обнаружили сельдяного короля. По мнению учёных, редкая рыба могла попасть в воды в результате цунами. Они хотят это выяснить в ближайшее время.
Ремень-рыба (ремнетел) встречается в тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Она обычно обитает на глубине до одного километра. На её голове находится «корона» из лучей спинного плавника.
Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. Её никогда раньше не встречали, — отметил доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков
Норвежцы назвали рыбу сельдяным королём, потому что часто её вылавливали вместе с косяками сельди, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что британский рыбак Джон Харви установил мировой рекорд, поймав в одном из водоёмов Таиланда сиамского карпа, вес которого составил почти 105 килограммов.