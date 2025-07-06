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06 июля 2025 в 08:30

Рулетики из лаваша с фаршем! Покорили соцсети, теперь черед вашей кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из лаваша с фаршем! Они покорили все соцсети, теперь черед вашей кухни! Сочетание пикантного фарша и расплавленного сыра в нежной хрустящей оболочке пробуждает аппетит с первого взгляда. Идеально для тех, кто любит необычные вкусы и простые решения!

Ингредиенты

  • Лаваш — 1 шт.
  • Фарш (любой) — 300 г
  • Лук репчатый — 0,5 шт.
  • Соль, перец, паприка, сухой чеснок — по вкусу
  • Тёртый сыр — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Зелень — по вкусу
  • Томатная паста — 1,5 ст. л.

Приготовление

  1. Мелко нарежьте лук и смешайте с фаршем. Добавьте соль, перец, паприку, чеснок, томатную пасту и яйцо, перемешайте. Разложите лаваш разрежьте его на прямоугольники, чтобы было удобно сворачивать, равномерно распределите начинку. Посыпьте сыром и зеленью.
  2. Сверните рулетики, выложите на противень. Выпекайте при 200°C 15 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили быстрый лаваш с омлетом, помидором и моцареллой! Завтрак на скорую руку.

лаваш
фарш
закуски
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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