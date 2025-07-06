Рулетики из лаваша с фаршем! Покорили соцсети, теперь черед вашей кухни

Рулетики из лаваша с фаршем! Покорили соцсети, теперь черед вашей кухни

Рулетики из лаваша с фаршем! Они покорили все соцсети, теперь черед вашей кухни! Сочетание пикантного фарша и расплавленного сыра в нежной хрустящей оболочке пробуждает аппетит с первого взгляда. Идеально для тех, кто любит необычные вкусы и простые решения!

Ингредиенты

Лаваш — 1 шт.

Фарш (любой) — 300 г

Лук репчатый — 0,5 шт.

Соль, перец, паприка, сухой чеснок — по вкусу

Тёртый сыр — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Зелень — по вкусу

Томатная паста — 1,5 ст. л.

Приготовление

Мелко нарежьте лук и смешайте с фаршем. Добавьте соль, перец, паприку, чеснок, томатную пасту и яйцо, перемешайте. Разложите лаваш разрежьте его на прямоугольники, чтобы было удобно сворачивать, равномерно распределите начинку. Посыпьте сыром и зеленью. Сверните рулетики, выложите на противень. Выпекайте при 200°C 15 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили быстрый лаваш с омлетом, помидором и моцареллой! Завтрак на скорую руку.