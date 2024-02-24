РПЦ призвала живущих вместе геев покаяться РПЦ в ответ на декларацию Ватикана призвала участников однополых союзов каяться

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Русская православная церковь призывает участников однополых союзов к покаянию и возвращению к подлинно христианской жизни, заявил ТАСС член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), протоиерей Владимир Воробьев, комментируя рассмотрение комиссией декларации Ватикана по данному вопросу. Священник подчеркнул, что какая-либо «социализация» однополых отношений неприемлема.

Все члены комиссии единодушно подтвердили традиционное для христиан отношение к греху и грешникам: грех должен быть осужден, а грешники призываются к покаянию, то есть к борьбе и победе над грехом. Это выражает полное неприятие содомского греха и абсолютную неприемлемость какой-либо социализации однополого сожительства. Православная церковь призывает таких грешников, как и всяких других, к покаянию и сознательному возвращению к целомудренной христианской жизни, — сказал Воробьев.

Ранее участники заседания Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви резко осудили декларацию iducia supplicans, принятую в декабре 2023 года Конгрегацией вероучения Римско-католической церкви и подписанную папой римским Франциском. В документе содержатся, в частности, формы благословения однополых союзов. В РПЦ этот шаг сочли резким отходом от христианского нравственного учения.

До этого стало известно, что священнослужители Украинской грекокатолической церкви отказались давать благословение однополым бракам. Таким образом они отвергли изданную Ватиканом декларацию, заявив, что она не имеет силы.