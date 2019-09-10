https://static.news.ru/photo/8b608344-d3b0-11e9-bce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Русская православная церковь считает, что молодёжи важно демонстрировать яркие и вдохновляющие образы полноценных и счастливых многодетных семей в искусстве и рекламе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, таких семей много среди последователей различных религий. При этом в СМИ и Интернете всё чаще звучит пропаганда «формулы счастья, которая не связана с семейными отношениями и полноценной многодетной семьёй», а заключается в получении удовольствий без какой-либо ответственности.

Это не соответствует религиозному идеалу любви, верности, целомудрия, жертвенности, без которых немыслима настоящая семья, — подчеркнул он.

Особо митрополит осудил идеологию «чайлд-фри» — когда люди считают детей обузой и отказываются от них. Такой принцип он назвал «безответственным и эгоистическим», передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин национальной трагедией. Он считает их слабыми и полагает, что происходит это из-за малодетности и «женского воспитания». В противовес он приводит патриархальный уклад.