РПЦ не запрещала прихожанам посещение храмов на Пасху

https://static.news.ru/photo/187110b8-7b1e-11ea-b191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РПЦ допустили посещение храмов прихожанами на Пасху, если позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе.

При этом епархии должны соблюдать меры по обеспечению безопасности клириков и паствы.

Как пишет «Интерфакс», рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса определила порядок посещения храмов в ближайший период.

В частности, в РПЦ рекомендовали духовенству монастырей и приходов призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введённых властями. Это относится к Вербному воскресенью, Страстной неделе и всему пасхальному периоду.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской епархии РПЦ посоветовали горожанам соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье. Там отметили, что традиция посещать могилы родственников в этот день является народной, она никак не связана с церковной практикой и РПЦ не поддерживается.