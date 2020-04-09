РПЦ не запрещала прихожанам посещение храмов на Пасху

В РПЦ допустили посещение храмов прихожанами на Пасху, если позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе.
При этом епархии должны соблюдать меры по обеспечению безопасности клириков и паствы.
Как
В частности, в РПЦ рекомендовали духовенству монастырей и приходов призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введённых властями. Это относится к Вербному воскресенью, Страстной неделе и всему пасхальному периоду.
Ранее NEWS.ru писал, что в Московской епархии РПЦ посоветовали горожанам соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье. Там отметили, что традиция посещать могилы родственников в этот день является народной, она никак не связана с церковной практикой и РПЦ не поддерживается.
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