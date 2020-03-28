https://static.news.ru/photo/fa3988c0-719d-11ea-b275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники, решившие перейти на электронную трудовую книжку, впоследствии не смогут вновь вернуться к её ведению в бумажном виде. Об этом рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Как сообщил Шкловец «Российской газете», если работодатель примет обратно трудовую книжку, у него возникнут риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения кадровых документов и корректировке отчётов в ПФР.

При этом тот работник, который изначально выбрал ведение книжки в бумажном виде, потом при желании сможет изменить своё решение и перейти к электронному формату.

Ранее в ПФР призвали не избавляться от бумажных трудовых книжек, поскольку электронный формат документа будет содержать информацию о трудовой деятельности только с 2020 года, писал NEWS.ru.