Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники, решившие перейти на электронную трудовую книжку, впоследствии не смогут вновь вернуться к её ведению в бумажном виде. Об этом рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Как сообщил Шкловец «Российской газете», если работодатель примет обратно трудовую книжку, у него возникнут риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения кадровых документов и корректировке отчётов в ПФР.

При этом тот работник, который изначально выбрал ведение книжки в бумажном виде, потом при желании сможет изменить своё решение и перейти к электронному формату.

Ранее в ПФР призвали не избавляться от бумажных трудовых книжек, поскольку электронный формат документа будет содержать информацию о трудовой деятельности только с 2020 года, писал NEWS.ru.

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