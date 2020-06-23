Росстат объяснил расхождение данных по смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c853c8b0-b51e-11ea-8db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За публикацию оперативных данных по числу умерших от COVID-19 отвечает правительственный штаб, а Федеральная служба государственной статистики опирается на сведения, которые получает из Единого госреестра записей актов гражданского состояния, то есть свидетельства о смерти. Так ответил на вопрос о расхождении апрельских данных глава Росстата Павел Малков.

По его словам, проблема кроется в том, что в момент смерти человека от коронавируса окончательного медицинского свидетельства может ещё и не быть. При этом нужно время, чтобы занести его в базу данных.

В оперштабе, безусловно, самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему, — рассказал Малков РБК.

Кроме того, окончательный диагноз ставится только после вскрытия и заключения патологоанатома, но в мусульманских республиках, например, вскрытия стараются избежать, а умершего быстрее похоронить. Таким образом, установить причину смерти такого человека невозможно.

Кроме того, в некоторых российских регионах смерть не обязательно регистрировать в ЗАГСе для того, чтобы похоронить умершего. Достаточно лишь справки из больницы. Из-за этого во время пандемии многие откладывали поход за свидетельством о смерти.

Как отметил Малков, до того как COVID-19 обрушился на Россию, процесс сбора данных о смертности был отлажен, но во время пандемии проявились эти факторы и они могут повлиять на качество статистики.

К этому дню в России коронавирусом заразились 592 280 человек. Выздороветь удалось 344 416 пациентам. Скончались 8206 человек. Страна занимает третье место в мире по числу заболевших.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки ещё 2578 жителей Москвы вылечились от коронавирусной инфекции.